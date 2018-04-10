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اقتصاد

"العامة للاستثمار" تفوز بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"الوايبا"

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:26 ص
سحر نصر وزيرة الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
علياء فوزى و محمد يحيى
فازت مصر مُمثَلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب "المدير الإقليمى" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الوايبا(WAIPA)، وهى الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار.

وحازت هيئة الاستثمار على هذا المنصب من خلال تصويت أعضاء لجنة التسيير بالمنظمة، وذلك من بين ست هيئات كانت تقدمت معها للفوز بهذا المنصب، وهى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر فى الكويت، والوكالة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار، وهيئة تنمية الاستثمار فى لبنان، ووكالة تشجيع الاستثمار فى تونس.

وتعد هذه هى المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على هذا المنصب بعد فترة غياب استمرت 12 عاما، منذ أن فازت به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى عام ٢٠٠٦، خلال فترة تولى الدكتور زياد بهاء الدين لرئاسة الهيئة.

جاء إعلان فوز مصر - ممثلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - بهذا المنصب الإقليمى المرموق، خلال مشاركة منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار بالدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوى 2018، والذى يعقد خلال الفترة من 9-11 أبريل 2018 بإمارة دبى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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