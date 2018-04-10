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أخبار البلد

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية.. وخط ساخن لاستقبال الشكاوى

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:35 ص
الدكتور منى محرز
الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
بدأ اليوم الأطباء البيطريون، الحملة القومية الأولى لعام 2018 للتحصين ضد الحمى القلاعية بجميع المحافظات.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الحملة تستهدف تحصين 100% من رءوس الماشية على مستوى الجمهورية، مؤكدة إعلان حالة الاستنفار بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات.

وأكدت "محرز"، أن الهيئة خصصت خطًا ساخًا؛ لتلقي شكاوى المواطنين، مناشدة المرابين بالتعاون مع أطباء الحملة وفي حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الخط الساخن 19561.

وأضافت أن التكلفة التقديرية للحملة تتجاوز 40 مليون جنيه.

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