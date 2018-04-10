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فن

«المبدعين العرب» يشارك فى ورشة عمل بجامعة الدول العربية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، يشارك اتحاد المبدعين العرب في ورشة عمل الابتكار لتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك لمناقشة تطوير الوثيقة الأولية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والتي تقام في الفترة من 16 - 18 من الشهر الجارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور عدد من الجهات المعنية التى ساهمت فى إعداد هذه الاستراتيجية لتطوير البحث العلمي و التكنولوجى والابتكار.

وقال الإذاعى أحمد نور، الرئيس العام لاتحاد الإعلاميين والمبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، إن الاتحاد سيشارك فى هذه الورشة التى تهدف إلى دعم التطوير والابتكار، خاصة أن البحث العلمى والابتكار هو النواة الحقيقية لتقدم المجتمع المصرى بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، كما أن الاتحاد يسعده المشاركة فى هذا العمل العربى البناء من أجل دعم التطور والابتكار العلمى والتكنولوجى.

وأضاف نور أن اتحاد المبدعين العرب هو عضو الجهاز الحكومى فى مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية والذى يهتم بالمبدعين والمبتكرين ويسعى لحماية حقوقهم الفكرية، وسوف يشارك الاتحاد بثلاثة مشاريع عربية قومية منها مشروع تحت عنوان "ابتكار" لأحد أعضاء الاتحاد هبة عبد الفتاح، والذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وسينطلق من دولة الإمارات العربية الشقيقة لتمتد هذه المبادرة لتشمل جميع الدول العربية، بالإضافة إلى مشروع آخر من ابتكار الإذاعي أحمد نور تحت عنوان "نورتوار"، والذي يعمل على حل أزمة المرور وحاصل على براءة من منظمة البراءات العالمية "pct".

ويأتي المشروع الثالث بعنوان "لم الشمل"، وهو عبارة عن "تطبيق" على الموبايل لعضو الاتحاد فى دولة الكويت الشقيقة جاسم السميط وهو خاص باللاجئين، ومحاولة للم شمل الأسر التي تفرقت حول العالم بسبب النزاعات، وهناك رؤى أخرى لآليات جديدة لتطوير البحث العلمي والابتكارات تماشيا مع رؤية التنمية المستدامة 2030 سوف يتقدم بها الاتحاد أيضا.

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