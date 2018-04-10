إنفوجراف.. عمر الشريف «لورانس العرب» في أرقام

تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان العالمي عمر الشريف الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1932، ورحل عن دنيانا في عام 2015، عن عمر ناهز الـ83 عاما.



ونرصد حياة النجم العالمي الراحل في أرقام.



- ولد في 10 أبريل عام 1932 بالإسكندرية.

- دخل مجال التمثيل عام 1954 من خلال فيلم "صراع في الوادي"

- تزوج مرة واحدة من النجمة فاتن حمامة.

- قدم لفاتن حمامة مهرا يقدر بـ 2000 جنيه.

- أنجب من فاتن حمامة ابنه الوحيد طارق.

- ترشح لجائزة الأوسكار مرة واحدة عن فيلم "لورانس العرب".

- فاز بـ3 جوائز "جولدن جلوب".

- 8 أفلام صنعت عالمية "الشريف" أشهرها "دكتور زيفاجو".

- 23 مايو 2015 أعلن ابنه إصابته بمرض "ألزهايمر".

- في نفس العام رحل عن عمر يناهز الـ83.

