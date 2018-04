حققت أغنية Despacito للمغني اللاتيني لويس فونسي 5 مليارات مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، لتصنف الأغنية الأعلى استماعا بالعالم.



وكانت الأغنية طرحت في يناير 2017، لتطيح بأغنية See You Again لمغني الراب ويز خليفة وتشارلي بوث التي حققت 3 مليارات ونصف المليار مشاهدة.



ودخلت Despacito في تصنيف آخر كالفيديو كليب الأعلى مشاهدة بالعالم أيضا، فيما ساعد هذا الكليب على ارتفاع معدل السياحة في دولة بورتوريكو.