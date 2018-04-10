استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار الأمريكي يسجل 17.7281 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 بـ 656 جنيها للجرام

سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم

الدولار الأمريكي يسجل 17.6281 جنيه للشراء

استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

الذهب يرتفع وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.وسجّل الدولار الأمريكي نحو 17.6281 جنيه للشراء و17.7281 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي نحو 21.5803 جنيه للشراء و21.7045 جنيه للبيع.وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.6934 جنيه للشراء و24.8406 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.2978 جنيه للشراء و18.4035 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.4518 جنيه للشراء و16.5482 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.7955 جنيه للشراء و2.8120 جنيه للبيع.على جانب آخر، استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.6281 جنيه للشراء و17.7281 جنيه للبيع.وسجَّل أعلى سعر للدولار في بنوك "البركة، عودة، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، بلوم مصر، الشركة المصرفية العربية الدولية ، المصري لتنمية الصادرات" 17.64 جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع.وبلغ في بنوك "الأهلى اليوناني بمصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصرف المتحد" نحو 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.ووصل سعره في بنوك "التجاري الدولي، التعمير والإسكان، القاهرة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية" إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، وفي بنوك "الإسكندرية، العربي الأفريقي الدولي" 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.كما أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7003 جنيه للشراء و4.7271 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7308 جنيه للشراء و59.0837 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.7992 جنيه للشراء و4.8266 جنيه للبيع.وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم، نحو جنيهين، حيث سجل عيار 18 نحو 562 جنيهًا للجرام، كما سجل عيار 21 ما قيمته 656 جنيهًا، وسجل عيار 14 قيمة 437 جنيها، كما بلغ سعر عيار 12 نحو 375 جنيها، وبالنسبة لعيار 24 فقد سجل 749 جنيهًا.فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 5248 جنيهًا، كما سجلت الأوقية 1334 دولارا.