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200 جنيه مكافأة لأعضاء فريق المكفوفين فى ختام مهرجان الإبداع المسرحي بجامعة أسيوط

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:13 م
مهرجان الإبداع المسرحي
مهرجان الإبداع المسرحي بجامعة أسيوط
إيهاب عمر
أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عن قراره بصرف مكافأة قدرها 200 جنيه ودرع التميز لأعضاء فريق المركز الثقافى للمكفوفين، وذلك تشجيعًا لهم لما قدموه من عرض مسرحي متميز تحت عنوان "الغجري"، والذي يُعد السابقة الأولى من نوعها فى الجامعة التي شهدت عرضا مسرحيا بالكامل للمكفوفين.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة فى حفل ختام مهرجان الإبداع المسرحي السابع، والذي نظمته رعاية الشباب بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وعز الدين المنصورى، مدير عام رعاية الشباب، وأعضاء لجنة التحكيم التى تضم طارق الدسوقى، رئيس لجنة تحكيم مهرجان الإبداع المسرحي السابع للجامعة، والفنانة شيرين، مستشار اللجنة، وأعضاء اللجنة التي تضم الدكتور محمد ثابت، وكيل كلية الفنون الجملية، والدكتورة غادة النجار، المدرس بقسم الديكور، والناقد المسرحي صلاح فرغلى، والمخرج أسامة عبد الرءوف، والدكتورة رانيا مراد، المدرس بقسم الإعلام.

من جانبه، قال الدكتور شحاتة غريب إن المشاركة المتميزة لفريق المركز الثقافى للمكفوفين لأول مرة فى جامعة أسيوط كان مفاجأة المهرجان وهو ما جاء متوافقًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 لذوى الإعاقة، ويأتي فى إطار مبادرة الجامعة لإعلان جامعة أسيوط لذوى الإعاقة، والتي تتضمن تبنى وتشجيع المواهب المتميزة من ذوى الإعاقات فى شتى المجالات.

وقد وجه عز الدين المنصوري الشكر لإدارة الجامعة لما قدمه من دعم ورعاية لخروج المهرجان على النحو اللائق، والذي غاب عن الجامعة العام الماضي، مشيدًا بمستوى جميع الفرق المسرحية المشاركة وما قدمته من عروض فنية عالية القيمة تحوى أفكارا وإسقاطات إبداعية جديدة.

وقد أوضح محمد جمعة أن المهرجان امتد على مدار خمسة أيام كاملة تم خلالها تقديم 16 عرضًا مسرحيًا لمختلف الكليات، وشارك فيها نحو 450 طالبا وطالبة من داخل الجامعة، إلى جانب 150 فنيا من داخل الجامعة وخارجها، مشيرا إلى أن العروض المسرحية لاقت إقبالًا واسعًا من الطلاب، حيث تجاوز عدد المشاهدين للعروض أكثر من 13 ألف طالب وطالبة.

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