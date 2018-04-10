الرقابة الإدارية: ضبط رئيس قسم بالجمارك أهدر 5.8 مليون جنيه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس قسم التعريفة بجمرك ميناء العين السخنة لقيامه بمعاونة إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال صناعة الملابس، في إدخال بضائع بأسعار متدنية عن طريق إثبات قيمة البضاعة المستوردة بحوالي مبلغ 21.9 مليون جنيه بدلا من قيمتها الحقيقية البالغة 37.9 مليون جنيه، ما تسبب في ضياع قيمة الرسوم الجمركية الأصلية على خزانة الدولة والبالغة 5.8 مليون جنيه.



وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.