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حوادث

دفاع متهمي فض رابعة يلتمس البراءة لموكليه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:13 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
قسم الحوادث
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئاسة المستشار حسن فريد، مرافعة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان و738 من أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة ".

والتمس المحامي شعبان محمود، البراءة لموكليه استنادا على بطلان استجواب المتهمين لاجراءه بعد مرور أكثر من ٢٤ ساعة، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، انتفاء صلة المتهمين والأحراز، وبطلان التحريات لانتفاء شرط الجدية.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية قيادات بجماعة الإخوان، فى مقدمتهم محمد بديع ، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، إضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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