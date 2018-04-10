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أخبار البلد

الصحة: توفير الرعاية اللازمة للمصابين فى انهيار عقار بإمبابة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:06 م
صدى البلد
محمود نوفل وعبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، اصابة 4 مواطنين فى حادث انهيار عقار مكون من ستة طوابق علي منزل مجاور له بشارع عزبة ادريس من شارع الوحدة بمنطقة امبابة ، محافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 9 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين لمستشفى امبابة العام تم اجراء الاسعافات الاولية لهم وخرجوا بعد تحسن حالتهم حيث كانا يعانبان من كدمات وسحجات واصابة بالقدم واثنين أخرين للعجوزة احدهما يعانى من ارتجاج بالرأس والاخر يعانى من ازمة صدرية ، وحالتهما مستقرة ويتلقيان العلاج اللازم.

كما كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، وكيل وزارة الصحة بالجيزة بمتابعة حالة المصابين ورفع تقرير له أول بأول ، والتأكد من توافر الرعاية الصحية لهم، حيث يتواجد وكيل الوزارة حاليًا بمستشفى العجوزة لمتابعة حالة المصابين عن كثب.

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