تعرف على كواليس بقاء إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك عقب الاستقالة

بذل الثلاثي إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وهاني زادة، عضو المجلس، وأحمد مرتضى منصور، نجل رئيس النادى، جهودًا كبيرة من أجل الإبقاء على إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بعد أزمة تقديم استقالته عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام مصر المقاصة أمس، الأحد، بهدف دون رد.



وتواصل الثلاثي مع المدير الفنى للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية من أجل إقناعه بالبقاء، وهو ما انصاع إليه إيهاب جلال، مؤكدًا رغبته فى البقاء فى قيادة الفريق.



ونجح الثلاثى فى التواصل مع مرتضى منصور، رئيس النادى، الذى كان أبدى غضبه الشديد نتيجة تقديم المدير الفنى استقالته، مؤكدًا قبول الاستقالة من أجل تقريب وجهات النظر وبقاء جلال مدربا للزمالك، وبالفعل وافق رئيس الزمالك على استمرار جلال فى تدريب الفريق بعد التأكيدات على أنه لم يتقدم باستقالته بشكل مكتوب ولكن انفعل عقب مباراة الزمالك والمقاصة نتيجة الهزيمة التى تلقاها الفريق.



كان إيهاب جلال قاد تدريب الزمالك أمس استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى إطار لقاءات الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2017 /2018.

