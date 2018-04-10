خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الفترة المقبلة هي الأسوأ بالنسبة لسوريا منذ وجود الربيع العربي، لافتا إلى أن هناك 5 دول تتصارع داخل المنطقة السورية.



وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه يتوقع ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال الـ 48 ساعة القادمة.



وأشار الخبير العسكري إلى أنها المرة الأولى لأمريكا التي تعلن فيها صراحة أنها ستنفذ عملية عسكرية خلال الـ 48 ساعة القادمة ضد الأكراد في سوريا، متوقعًا أن تسود الفترة القادمة حالة اشتعال.



