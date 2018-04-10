«الزراعة» تكشف عن تفاصيل حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية..فيديو

أعلن الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث بإسم وزارة الزراعة، عن إنطلاق حملة قومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والتى تستهدف أكثر من 4 مليون رأس ماشية.



وأشار "عبد الدايم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عام 2017 شهد 3 حملات قومية لتحصين الماشية ضد هذه الحمى على مدار العام.



وأضاف " المتحدث بإسم وزارة الزراعة" أنه عقب التحصين يتم عملية التسجيل والترقيم للماشية للتأكيد أنه بالفعل تم تحصينه ، لافتًا إلى أن هدف الحملة استباق الإصابة ومحاصرة المرض.



وأفاد أن حملة تحصين الماشية تتم مقابل مبلغ زهيد، مناشدًا مربي الماشية بالتعاون مع الحملات التى تصل إلى جميع المحافظات.



وتابع "لجنة الحملة بدأت تنتقل من بيت إلى بيت للتسهيل على المواطنين".

