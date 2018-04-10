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حوادث

القبض على سائق سرق سيارة مهندس بالمعادى

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:59 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على سائق سرق سيارة مهندس بالمعادى. 

وكان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغا من مهندس باكتشافه سرقة سيارته أثناء توقفها أسفل العقار سكنه ولم يتهم أو يشتبه في احد في ارتكاب الواقعة.

وقد حضرت للقسم زوجة المبلغ وأفادت بتلقيها اتصال تليفوني من هاتف محمول ساومها خلاله المتصل علي دفع 30 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة واتفق معها علي التقابل بمنطقة كورنيش النيل ـ دائرة القسم لاستلام المبلغ المتفق عليه وإعادة السيارة

تم مجارة المتهم بالتنسيق مع المبلغة وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه تمكن ـ الضباط بوحدة مباحث القسم من ضبط سائق سابق لدي المجني عليه حال حضوره لاستلام مبلغ الفدية وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في المساومة

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر بأنه أبان عمله كسائق طرف المجني عليه قام باصطناع نسخة من مفاتيح السيارة. 

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