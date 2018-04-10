ضبط 2059 متهما هاربا من أحكام جنائية وتحصيل 60586 جنيها غرامة بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، 2059 متهمًا هاربًا من أحكام جنائية وتحصيل 60586 جنيهًا غرامة بقري ومراكز المحافظة.





تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط ( 3) أحكام فى جنائية و(317) حكمًا فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(1652) حكم فى الغرامات و(87) حكمًا فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام (2059 ) حكمًا وإجمالى المبالغ المتحصلة (60586 جنيهًا).





وحُررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة المشار إليها.