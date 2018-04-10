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حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بالإسكندرية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:02 م
صورة أرشيفية - تصادم
صورة أرشيفية - تصادم سيارتين
أحمد عبد العزيز
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارتين بالطريق الدولي عند منطقة كوبري حسن علام، غرب الإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة محرم بك من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الدولي عند منطقة كوبري حسن علام.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم (د أ مصر)، قيادة "ع ع ع ال"، 36 عامًا، مدير تسويق بشركة اتصالات، مقيم دائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة، والسيارة ملاكي الغربية قيادة "ر ال س"، 44 عامًا، سائق مقيم مركز شرطة كفر الزيات محافظة الغربية.

وتبين أن الحادث وقع أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية القادمة بالاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الثانية واصابة قائد السيارة الأولى، و4 من مستقلي السيارة الثانية باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس التين العام للعلاج.

حدثت تلفيات بالسيارتين تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم التحفظ على السيارتين، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

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