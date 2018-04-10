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محافظات

أوقاف بورسعيد تحتفل بليلة الإسراء والمعراج الخميس المقبل

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:01 م
أوقاف بورسعيد
أوقاف بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة بورسعيد برئاسة الشيخ صفوت نظير عن تنظيمها احتفالية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي، وذلك يوم الخميس المقبل، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويشهد الحفل لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، ويبدأ برنامج الحفل بتلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عوض محمد دعبس، كما يشمل كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وأخرى للشيخ محمد شلبي الغرباوي مدير عام الوعظ.

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