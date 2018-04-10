علماء: أكثر من نصف جسدنا ليس بشريا

الجسد البشري لا يزال يحيطه الغموض بحسب اعتقاد العلماء، الذين أكدوا أن نصف جسد الإنسان ليس بشريا، حيث تشكل الخلايا البشرية 43٪ فقط من إجمالي عدد خلايا الجسم، والباقي مستعمر من البكتريا والكائنات المجهرية.



وقال البروفيسور روث لي، مدير قسم علوم الميكروبيوم في معهد ماكس بلانك: "إن البكتريا ضرورية لصحتك" و"إن جسدك ليس مجرد أنت".



وأضاف "بغض النظر عن مدى جودة غسلك لجسدك، فإن المخلوقات المجهرية تغطي كل زاوية وركن به"، موضحا أن هذا يشمل البكتيريا، والفيروسات، والفطريات والعتائق (الكائنات الحية التي تم تصنيفها كبكتيريا)، لافتا إلى أن أكبر تركيز لهذه الحياة المجهرية هو في أعماق غامضة من الأمعاء المحرومة من الأكسجين.



فيما أشار البروفيسور روب نايت، من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، لهيئة الإذاعة البريطانية: "أنت أكثر ميكروبا من البشر"، موضحا أنه في الأصل كان يعتقد أن أمام كل 10 خلية بشرية واحدة من المخلوقات المجهرية، ولكن الحقيقة كانت عكس توقعات العلماء.



وبالتدقيق في هذا الأمر قال "وجدنا إن أمام كل خلية بشرية أكثر من كائن مجهري واحد، لذا فإن التقدير الحالي هو أن جسد الإنسان يتكون بنسبة 43٪ من الخلية البشرية والباقي من المخلوقات المجهرية".



وأوضح العلماء أن الجينوم البشري - مجموعة كاملة من التعليمات الجينية للإنسان - يتكون من 20000 تعليمات تسمى الجينات، ولكن بإضافة جميع الجينات الموجودة في الميكروبات الخاصة بأجسادنا، سيزداد الرقم ما بين اثنين إلى 20 مليون من الجينات ميكروبية.



