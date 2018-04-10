ضبط 165 مخالفة إشغالات ومرافق و56 قضية تموينية في حملات بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم، الثلاثاء، 165 مخالفة مرافق وإشغالات و56 قضية تموينية فى حملات أمنية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية، وحرر 56 قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة، وحرر 165 قضية متنوعة، وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

