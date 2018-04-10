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حوادث

مصرع عامل وإصابة سائق وزوجته في مشاجرة بالخانكة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:08 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
إبراهيم الهوارى
لقي عامل مصرعه وأصيب سائق وزوجته في مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على حرق القمامة في الخانكة تم نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية منشية الجبل الأصفر – دائرة المركز وعلى الفور وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بسرعة ضبط أطراف المشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول أبو طالب ا " سائق مصاب بجروح سطحية متفرقة بالجسم وعلي أ " عاطل وفادية ق" زوجه الأول " ربه منزل مصابة بجروح سطحية متفرقة بالجسم وطرف ثان هاني ا " عامل توفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن.

وذلك بسبب قيام الطرف الثاني بإشعال النيران ببعض القمامة بجوار سيارة الطرف الأول تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بالتعدي على الرابع بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الأول وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشد الثاني عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة.

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