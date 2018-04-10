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فكر دينى

شومان: الأزهر مع الجماعة كلها وليس المسلمين فقط كما يدعى البعض

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:59 ص
د. عباس شومان
د. عباس شومان
محمد شحتة
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن المؤتمرات العلمية التى تقام فى الأزهر عليها أن تؤكد على دورنا فى التنمية العلمية والاجتماعية فى مصر، وتؤكد أن الأزهر بجميع مؤسساته يقوم بخدمة الوطن، وأن الأزهر يده مع الجماعة كلها وليس المسلمين فقط كما يدعى البعض.

وأضاف شومان، خلال كلمته بـ"المؤتمر العلمى الدولى الأول للزراعة وتحديات المستقبل" المنعقد حاليًا بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر: "الزراعة تعنى غذاء جميع المخلوقات والإنسان بدون غذاء جيد لا تستقيم حياته ولا يستطيع مواصلة تقدمه العملى والعلمى، ونحن نعانى كثيرًا من تدهور الزراعة خلال الآونة الأخيرة ونستورد العديد من المواد الغذائية وهذا يعيبنا، ومن لا يملك غذاءه لا يملك قراره لذا يجب علينا أن نمتلك غذاءنا كله حتى لا نتأثر بقرارات دولية ليس لنا شأن بها".

وأوضح وكيل الأزهر، أن الرقعة الزراعية فى مصر قليلة جدًا لأن بيئة مصر معروفة أنها صحرواية ويجب على الدولة توصيل المياه للعديد من المناطق الصحرواية لزيادة الرقعة الصحرواية، وكان من المهم على جميع كليات الزراعة البحث الدائم والمستمر من أجل النهوض بمصر وتحقيق الأمن الغذائى لمصر.

جدير بالذكر أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور لفيف من قادة وعلماء الأزهر وخبراء الزراعة والرى بمصر، وبمشاركة عدد كبير من طلاب كلية الزراعة.

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