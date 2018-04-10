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رياضة

تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة روما وبرشلونة في «الشامبيونزليج»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:00 م
صدى البلد
احمد سليمان
يواجه فريق "ايه سى روما" الإيطالى ضيفه برشلونة الإسبانى اليوم، الثلاثاء، على استاد الأوليمبيكو، فى إطار منافسات إياب ربع نهائى مسابقة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج".

ونقدم لكم مجموعة من القنوات المجانية التى أعلنت عن بثها لأحداث اللقاء الذى سيقام فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وهى كالتالى:

* قناة RTS Deux التي تبث على تردد 10971 H 29700 عبر القمر الصناعي هوتبيرد.

* قناة idman على القمر يوتلسات والقمر التركي والتي تعمل على تردد AzerSpace 46°E 11175 H 27500 .

* قناة ZDF على القمر أسترا من خلال التردد Astra 19.2°E -11953 H 27500 | SD.

* قناة EBC1 التي تبث على القمر الصناعي نايلسات، بالتحديد على التردد 10757 H 27500.

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