صحة المنيا تغلق 21 منشأة طبية مخالفة

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، عن إصدار قرارات ترخيص لنحو13 منشأة طبية خاصة وإغلاق إداري لنحو 21 منشأة طبية مخالفة.



جاء ذلك أثناء المرور على 155 منشأة خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل،خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية خلال شهر مارس الماضي، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم .



وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن قرارات الاغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.



وأشارت إلي أن المديرية قامت بتحرير 355 محضر مخالف للاشتراطات الصحية وإعدام 1235 كيلو من المواد الغذائية و 155 لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.