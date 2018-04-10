وزيرة الهجرة: الفن لغة تكسر الحواجز بين الشعوب وتخاطب روح الهوية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر "الفن والحضارة ودورهما في تأكيد الهوية العربية"، الذي يعد المؤتمر العلمي الدولي الأول للمعهد العالي للفنون التطبيقية، ويشارك فيه العديد من الفنانين العرب بأبحاث حول تأكيد الهوية العربية.



وقالت "مكرم" إن الفنون لغة للتواصل وأن الوزارة تأمل أن تجد مشروعات بحثية تناقش ربط الجاليات المصرية بالخارج عن طريق الفنون والإبداع، مؤكدة أن الوزارة اتخذت هذا المنحى الذي يقضي بالاهتمام بالفنون؛ إيمانًا منها بأهمية الفن وتأثيره باعتباره لغة عالمية.



وأوضحت أن الوزارة تعمق بأنشتطها المختلفة روح الهوية والمواطنة داخل الوطن، مضيفة أن الفن هو اللغة التي تكسر الحواجز بين الشعوب وتخاطب روح الهوية والانتماء داخل أبناء الوطن المقيمين في الخارج، فضلًا عن التأكيد على هويتنا وحضارتنا بين الدول.



ومنح الدكتور خالد عويس، عميد المعهد، درعا للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين، ويُكرم من خلاله عدد من الوزراء والفنانين لدورهم في الحفاظ على الهوية العربية.