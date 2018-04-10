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عبد الحميد خيرت: الضربة الإسرائيلية على مطار تيفور السوري تستهدف إيران

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:25 م
سوريا
سوريا
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
أكد اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، رئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات، أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، تستهدف بشكل أساسى النفوذ الإيرانى بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه فى حال التدقيق في رد الفعل الروسي هذه المرة على تلك الضربة، ومقارنتها بردود الأفعال السابقة، فمن السهل أن نكتشف أن هناك خلافًا روسيًا - إسرائيليًا "بالتأكيد تكتيكى" لكن أكثر حدة مقارنة بما سبق.

ولفت خيرت إلى أنه في كل الأحوال سواء أسفرت هذه الضجة الغربية عن هجمات عسكرية محدودة ضد الجيش السورى، أو لم تسفر، فالثابت هنا استمرار الضغط الأمريكى الإسرائيلى على إيران في سوريا، كأحد مظاهر التصعيد بين الطرفين.

وكانت سوريا، حذرت أمس الاثنين، من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن الاعتداء على مطار تيفور بريف حمص ما كان ليتم لولا دعم الإدارة الأمريكية لتل أبيب.

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