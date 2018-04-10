ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإعلام الفلسطينية : هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة جنوبي الخليل يؤكد إرهابه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:02 م
صدى البلد
أ ش أ
وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة أساسية بالخليل "جنوبي الضفة الغربية"، الليلة الماضية، بـ"ممارسة إرهابية وعنصرية"، تأتي في سياق العدوان المتواصل بحق مؤسساتنا التعليمية".

وذكرت الوزارة أن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو"، دعت وزارات التربية والتعليم في العالم إلى رفع الصوت عاليا ضد انتهاكات إسرائيل المتصاعدة، التي تتعرض لها المدارس والجامعات، وتطال المعلمين والطلبة في فلسطين، مشيرة إلى حملات التحريض الإسرائيلية التي تلاحق المناهج الوطنية، وتسعى للهيمنة على المؤسسات التربوية؛ خاصة في القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت الليلة الماضية، مدرسة "زنوتا" الأساسية المختلطة جنوبي الخليل، بعد أن قام مستوطنون في الأيام الأخيرة بتصوير المدرسة، ووصفوها على صفحات التواصل الاجتماعي بـ"المدرسة العنصرية" بحسب زعمهم.

ترشيحاتنا

استشهاد نقيب شرطة وإصابة اثنين آخرين في حملة أمنية بقنا

إحالة رئيس شبكة صوت العرب و3 مسئولين آخرين للمحاكمة

شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار

ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو

زيزو يكشف عن موقف رحيل لاعبي الأهلي المعارين

شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر

المدير الرياضي للنادي الأهلي يكشف موقف "غالي" بعد الاعتزال .. فيديو

شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك

فيديو جراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة قفز فتيات من شرفة «صالة رقص» مشتعلة

تعرف على كواليس بقاء إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك عقب الاستقالة

نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل إيهاب جلال مع القلعة البيضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء والتواريخ.. الزمالك ينتظر المدرب رقم 20 في عهد مرتضى منصور

سعر صادم لفستان شيرين فى حفل زفافها على «حسام حبيب»..صور

قصة سجادة صلاة أهداها محمد علي لكريمته عند زفافها

"كنيس بن عزرا" معبد يهودي .. مشاهد التوراة والزخارف الإسلامية تزين جدرانه..صور

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار
أسعار الذهب والعملات الأجنبية في مصر اليوم.. فيديو
خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو
شاهد.. المبنى المنهار بإمبابة يتسبب فى سقوط واجهتي عقارين بجواره

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟