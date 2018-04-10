الإعلام الفلسطينية : هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة جنوبي الخليل يؤكد إرهابه

وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة أساسية بالخليل "جنوبي الضفة الغربية"، الليلة الماضية، بـ"ممارسة إرهابية وعنصرية"، تأتي في سياق العدوان المتواصل بحق مؤسساتنا التعليمية".



وذكرت الوزارة أن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو"، دعت وزارات التربية والتعليم في العالم إلى رفع الصوت عاليا ضد انتهاكات إسرائيل المتصاعدة، التي تتعرض لها المدارس والجامعات، وتطال المعلمين والطلبة في فلسطين، مشيرة إلى حملات التحريض الإسرائيلية التي تلاحق المناهج الوطنية، وتسعى للهيمنة على المؤسسات التربوية؛ خاصة في القدس المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت الليلة الماضية، مدرسة "زنوتا" الأساسية المختلطة جنوبي الخليل، بعد أن قام مستوطنون في الأيام الأخيرة بتصوير المدرسة، ووصفوها على صفحات التواصل الاجتماعي بـ"المدرسة العنصرية" بحسب زعمهم.