إصابة 4 أشخاص في حريق بعربة مأكولات خشبية بالإسكندرية

أصيب بائع و3 أشخاص من زبائنه بحروق بمختلف أنحاء الجسم في حريق بعربة خشبية بمنطقة الداون تاون، بدائرة محرم بك، وسط الإسكندرية، نتج عن انفجار موقد غاز.



تبلغ لقسم شرطة محرم بك من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بعربة خشبية بمنطقة الداون تاون، دائرة القسم، على أثره انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام المدعو "م ر م"، 35 عاما، بائع، مقيم شارع العيون دائرة قسم شرطة كرموز بإعداد المأكولات أعلى عربة خشبية مجهزة لبيع المأكولات، مستخدمًا موقد بوتاجاز صغير الحجم محلي الصنع، حدث تسرب للغاز مما أدى لاشتعال النيران وحدوث انفجار غازي بالعربة واحتراق محتوياتها بالكامل.



أسفر الحريق عن إصابة المذكور وعدد 3 أشخاص، تصادف تواجدهم لتناول المأكولات أعلى العربة، بحروق بمختلف أنحاء الجسم



تم نقل المصابين لمستشفى (رأس التين -وأبو قير العام)، للعلاج، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة محرم بك وجار العرض على النيابة للتحقيق.