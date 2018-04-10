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حوادث

دفاع شيرين يستشهد بمقولة إسماعيل ياسين في أحد أفلامه عن البلهارسيا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:04 م
المطربة شيرين عبدالوهاب
المطربة شيرين عبدالوهاب
اسلام مقلد
استمعت محكمة جنح مُستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، إلى دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، في جلسة استئنافها على الحكم الصادر ضدها، في فبراير الماضي، بالحبس 6 أشهر، لإدانتها بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بلهارسيا النيل"، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 760 لسنة 2018، والتي أقامها المحامي هاني محمد.

ودفع محامي المتهم ، ببطلان الحكم الصادرة من محكمة درجة أولى بحبس المتهمة لسابقة الفصل فيه بمحكمة أخرى، كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، وعدم وجود أدلة مقدمة تدين موكلته بتكدير السلم العام أو نشر أخبار كاذبة.

كما قدم الدفاع أربعة حوافظ مستندات، لهيئة المحكمة، بها أسطوانة مدمجة لحملة إعلانية قدمها التليفزيون خلال التسعينيات، عن انتشار البلهارسيا في مصر، مشيرا إلى أن الفنان اسماعيل ياسين قد قال نفس الجمله بأحد أفلامه في الخمسينات وعرضت علي شاشات التليفزيون.

وشهدت الجلسة تغيب المتهمة عن الحضور، وحضور دفاعه المحامي حسام لطفي، والمدعي بالحق المدني.

وتسلمت محكمة أول درجة مستندات من وزارتي الصحة والري، تفيد جميعها بخلو النيل من البلهارسيا،كما قدم المحامي هاني محمد، أسطوانة مدمجة تحوي فيديو لحفلة "شيرين" ردت فيه على مطالبيها بأداء أغنية "مشربتش من نيلها" بقولها: "هيجيلكم بلهارسيا"، وطلب توقيع أقصى عقوبة طبقًا لنص المادة 102 من قانون العقوبات.

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