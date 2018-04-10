انفوجراف..محمد صلاح يحصد 20 جائزة فردية هذا الموسم

حصد النجم المصري الدولي محمد صلاح، 20 جائزة فردية مختلفة خلال الموسم الحالي، وذلك بعد تألقه الكبير مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وأيضا مع منتخب مصر.



وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي من الكاف ، كما حصل على نفس الجائزة من شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر في فريق ليفربول 5 مرات هذا الموسم ، كما حصل على جائزة أفضل هدف في الشهر مع ليفربول 6 مرات.



وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي بالكامل 4 مرات هذا الموسم، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة في دوري أبطال أوروبا 3 مرات ، بإجمالي 20 جائزة فردية مختلفة.



وينافس محمد صلاح بقوة على جائزة هداف الدوري الانجليزي،كما ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ، وينافس أيضا على جائزة أفضل هداف في بطولات الدوري في أوروبا هذا الموسم والمعروفة باسم الحذاء الذهبي.

