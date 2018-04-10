إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإيتاى البارود

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر أبو مندور بمركز إيتاى البارود بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام وغادروها عقب تلقيهم العلاج اللازم.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام بوصول كل من :طرف أول : أحمد م أ 23سنة ،محمد "شقيق الأول"20 سنة طالب مصابان "بجروح بالرأس ".



وطرف ثاني :شعبان ف ا ش 28 سنة فلاح،ناديه م ع 40 سنة ربة منزل " زوجة الأول "مصابان "بسحجات وكدمات " وجميعهم مقيمين قرية كفر أبو مندور بدائرة المركز وغادروها عقب تلقيهم العلاج.



وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى على بعضهم بالضرب ( بالعصى ) وإحداث الإصابات المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.