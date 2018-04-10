ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإيتاى البارود

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:06 م
صورة أرشيفية - نقل
صورة أرشيفية - نقل مصابين
جمالات الدمنهورى
أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر أبو مندور بمركز إيتاى البارود بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام وغادروها عقب تلقيهم العلاج اللازم. 

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام بوصول كل من :طرف أول : أحمد م أ  23سنة ،محمد "شقيق الأول"20 سنة طالب مصابان "بجروح بالرأس ".

وطرف ثاني :شعبان ف ا ش 28 سنة  فلاح،ناديه م ع 40 سنة  ربة منزل " زوجة الأول "مصابان "بسحجات وكدمات " وجميعهم مقيمين قرية كفر أبو مندور بدائرة المركز وغادروها عقب تلقيهم العلاج.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى على بعضهم بالضرب ( بالعصى ) وإحداث الإصابات المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة 
وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

زيزو يكشف أسباب رحيل عبد الله السعيد للدوري الفنلندي

الرقابة الإدارية:ضبط مسئول تحصيل اختلس 500 ألف جنيه من الكهرباء

انفوجراف..محمد صلاح يحصد 20 جائزة فردية هذا الموسم

خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف أسباب عدم التجديد لـ «كوبر» قبل كأس العالم

تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم

استشهاد نقيب شرطة وإصابة اثنين آخرين في حملة أمنية بقنا

خبير سياسي: الشعب المصري أجهض أحلام أردوغان بزعامة الشرق الأوسط.. فيديو

رضا عبد العال مهاجما ايهاب جلال : "الكرامة اهم من الفلوس .. ارحل"

سعر الدولار في البنوك.. اليوم

مدرب سموحة يشيد بقدرات صانع ألعابه المقبل: "سابق سنه"

اتحاد الكرة: الأهلي سيتسلم درع الدوري القديم لهذا السبب .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء والتواريخ.. الزمالك ينتظر المدرب رقم 20 في عهد مرتضى منصور

سعر صادم لفستان شيرين فى حفل زفافها على «حسام حبيب»..صور

قصة سجادة صلاة أهداها محمد علي لكريمته عند زفافها

"كنيس بن عزرا" معبد يهودي .. مشاهد التوراة والزخارف الإسلامية تزين جدرانه..صور

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار
أسعار الذهب والعملات الأجنبية في مصر اليوم.. فيديو
خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو
شاهد.. المبنى المنهار بإمبابة يتسبب فى سقوط واجهتي عقارين بجواره

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟