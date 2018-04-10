30 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 30 سفينة.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظردخول 4 سفن .



كما يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة



وأكدت الهيئة انه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء