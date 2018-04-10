30 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:08 م
ميناء
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 30 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظردخول 4 سفن .
كما يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة
وأكدت الهيئة انه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء