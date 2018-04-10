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محافظات

30 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:08 م
ميناء
ميناء
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 30 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظردخول 4 سفن .

كما يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة

وأكدت الهيئة انه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء

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