ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

بحوث المياه: لا تنمية في مصر إلا بالحفاظ على الماء وترشيد استهلاكه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:10 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، على أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقوم إلا باستغلال الموارد البشرية والطبيعية بشكل صحيح وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتنمية المجتمع الزراعى بشكل عام، وهذا لن يحدث إلا بعد الاستغلال الرشيد للمياه وعدم الإسراف فيها وخاصة فى ظل أزمة سد النهضة.

وأوضح رئيس المركز، خلال كلمته بـ"المؤتمر العلمى الدولى الأول للزراعة وتحديات المستقبل" المنعقد حاليًا بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أن مصر تعيش حالة من ندرة المياه مما يسبب كارثة فى تحقيق الأمن الغذائى، وفى ظل التغير المناخ القارى أصبحت مصر تعانى من تغير وتنوع زراعة المحاصيل الاجبارى، وبسبب اعتماد مصر على مياه نهر النيل فقط فى الزراعة أصبحنا نعاني بشكل كبير فى الحصول على مياه الشرب بسبب بناء سد النهضة.

جديرً بالذكر، أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور لفيف من قادة وعلماء الأزهر وخبراء الزراعة والرى بمصر، وبمشاركة عدد كبير من طلاب كلية الزراعة.

ترشيحاتنا

إحالة رئيس شبكة صوت العرب و3 مسئولين آخرين للمحاكمة

رضا عبد العال مهاجما ايهاب جلال : "الكرامة اهم من الفلوس .. ارحل"

تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة روما وبرشلونة في «الشامبيونزليج»

وكيل "علي جبر" يكشف إمكانية انتقال اللاعب للأهلي .. فيديو

الرقابة الإدارية: استعادة 9.5 مليون جنيه استولى عليها صاحب شركة مقاولات

شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر

إحدى سكان عقار إمبابة تكشف سبب انهيار المبنى.. فيديو وصور

خبير سياسي: الشعب المصري أجهض أحلام أردوغان بزعامة الشرق الأوسط.. فيديو

زيزو يكشف عن موقف رحيل لاعبي الأهلي المعارين

الأهلي: حسام البدري اتفق مع الخطيب على تجديد عقده مع النادى

أسطول البحر الأسود الروسي يعلن التأهب لمنظومات الدفاع الجوي

خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء والتواريخ.. الزمالك ينتظر المدرب رقم 20 في عهد مرتضى منصور

سعر صادم لفستان شيرين فى حفل زفافها على «حسام حبيب»..صور

قصة سجادة صلاة أهداها محمد علي لكريمته عند زفافها

"كنيس بن عزرا" معبد يهودي .. مشاهد التوراة والزخارف الإسلامية تزين جدرانه..صور

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار
أسعار الذهب والعملات الأجنبية في مصر اليوم.. فيديو
خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو
شاهد.. المبنى المنهار بإمبابة يتسبب فى سقوط واجهتي عقارين بجواره

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟