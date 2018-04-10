بحوث المياه: لا تنمية في مصر إلا بالحفاظ على الماء وترشيد استهلاكه

أكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، على أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقوم إلا باستغلال الموارد البشرية والطبيعية بشكل صحيح وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتنمية المجتمع الزراعى بشكل عام، وهذا لن يحدث إلا بعد الاستغلال الرشيد للمياه وعدم الإسراف فيها وخاصة فى ظل أزمة سد النهضة.



وأوضح رئيس المركز، خلال كلمته بـ"المؤتمر العلمى الدولى الأول للزراعة وتحديات المستقبل" المنعقد حاليًا بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أن مصر تعيش حالة من ندرة المياه مما يسبب كارثة فى تحقيق الأمن الغذائى، وفى ظل التغير المناخ القارى أصبحت مصر تعانى من تغير وتنوع زراعة المحاصيل الاجبارى، وبسبب اعتماد مصر على مياه نهر النيل فقط فى الزراعة أصبحنا نعاني بشكل كبير فى الحصول على مياه الشرب بسبب بناء سد النهضة.



جديرً بالذكر، أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور لفيف من قادة وعلماء الأزهر وخبراء الزراعة والرى بمصر، وبمشاركة عدد كبير من طلاب كلية الزراعة.