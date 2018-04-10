رئيس جامعة القاهرة: الدولة وحدها لن تستطيع توفير جميع الخدمات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه منذ توليه رئاسة الجامعة اتبع سياسة الأفعال لا الأقوال، مضيفا: "لدينا القطاع الطبي الذي يعد أكثر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرزها مستشفيات أبو الريش، تعد بدورها أحد ألوان التعاون مع الدولة والمجتمع المدني".





وأوضح الخشت، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لافتتاح مشروع تطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى " أبو الريش بالمنيرة " التابع لجامعة القاهرة، اليوم، الثلاثاء، أن الدولة وحدها لن تستطيع أن تتعامل وتوفر جميع الخدمات للمجتمع، لذا على المجتمع المدني التعاون من أجل تطوير وتقديم الخدمات.



