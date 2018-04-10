الخشت: الوزير والغفير «سواسية» في مستشفيات جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن "زيارة الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمستشفيات قصر العيني 3 أبريل الجاري كانت موفقة وناجحة، وملاحظاته موضع اهتمام وتقدير ونحن نمد أيدينا معه في كل ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية والطبية".



وأوضح الخشت، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لافتتاح مشروع تطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش بالمنيرة" التابع لجامعة القاهرة، اليوم، الثلاثاء، أنه اجتمع مع مديري المستشفيات، وتم اتخاذ عدد من القرارات ومنها التوجيه بالالتزام بإعداد جدول نًوبتجيات للأطقم الطبية والتمريض وجداول المناوبات بشكل يومي ورفعها لرئيس الجامعة وإعلانها في لوحة الإعلانات، إنشاء نظام محدد لتسجيل الحالات المرضية ومتابعتها والإشراف عليها، فضلا عّن اتخاذ إجراءات فعالة لتقليل فترة إنتظار المرضي في أقسام الطوارئ، وتحويل المتغيبين من الأطقم الطبية بدون عذر إلى التحقيق وعمل لائحة فعالة للجزاءات وتطبيقها بشكل صارم وأخيرا إعادة تشكيل لجنة تطوير المستشفيات الجامعية ليضاف إلى عملها المتابعة والدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب، كمقرر للجنة.



وقال إن التعامل مع الجسد الإنساني في مستشفيات الجامعة يأتي على أساس أنه وديعة من الله، ولا يختلف التعامل مع الجسد الإنساني سواء جسد غفير أو وزير، فالجميع سواسية هنا.