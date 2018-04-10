مدير مستشفيات قصر العيني: لن نغلق أبوابنا أمام مريض

قال الدكتور أحمد صبحي، مدير مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، إنه كانت هناك تعليمات واضحة جدًا للتطوير منذ تولي الدكتور محمد عثمان الخشت رئاسة الجامعة، بشكل عام، وتم توقيع العقود في المستشفيات من أجل تطويرها.



وأوضح صبحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لافتتاح مشروع تطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش بالمنيرة" التابع لجامعة القاهرة، اليوم، الثلاثاء، أن مستشفيات الأطفال تضم أبو الريش الياباني والمنيرة، وكذلك العيادات الخارجية، بالإضافة إلى مشروع الجايكا للجايكو، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت مهتم كثيرًا بقطاع الأطفال.



وأضاف أن اهتمامه كان توفير التكلفة من أجل أعمال التطوير ومن ثم تم إسناد أعمال التطوير إلى الجهات السيادية في البلاد، ووفقًا لتعليمات رئيس الجامعة يتم العمل على مدار الأسبوع حتى في الإجازات، وكيفية توفير المبالغ اللازمة خاصة للأطفال، ويتم التجديد على عدة مراحل، قائلًا: "هذا التحدي رهيب، لن نقفل أبوابنا أمام مريض نهائيًا على مستوى مستشفيات قصر العيني وأبو الريش "المنيرة، الياباني"، ونعمل حتى 2020".



وتابع: "افتتاح المشروع الآن هو نتاج مجهود كبير، والتبرعات تأتي من جزءين؛ جمعية أصدقاء مستشفى أبو الريش للأطفال بقيادة أساتذة أفاضل، والجزء الثاني هو إدارة المستشفى الأساسية، الذين اجتمعوا سويًا من أجل تجديد مستشفى الأطفال، حيث تم تجميع الخبرة مع حماس الشباب، لن ننتظر يومًا واحدًا، الحد الأقصى للمشروع الواحد المتجدد لن يزيد على 4 أشهر ولن ننتظر لـ 9 الأشهر المحددة لانتهاء أي مشروع تطويري".



وتوجه بالشكر لمؤسسة "برايتر فيجن" التي تبرعت عن طريق جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش للأطفال بمبلغ 3 ملايين جنيه.