تواصل أعمال القمة الثقافية 2018 أبوظبي حول التراث والابتكار

تواصل "القمة الثقافية أبوظبي 2018" فعاليات الدورة الثانية المقامة في منارة السعديات بالعاصمة الإماراتية، وتستمر حتى الخميس المقبل وتجمع أكثر من 400 شخصية من 80 دولة للتباحث حول الدور الذي يمكن للثقافة أن تلعبه في مواجهة التحديات العالمية الملحة.



وتعقد القمة تحت شعار "إمكانات غير محدودة: بناء روابط جديدة بين التراث والابتكار، القريب والبعيد، الإبداع والغاية"، وتتابع القمة جدول أعمالها اليوم الثلاثاء بسلسلة أخرى من حلقات النقاش وورش العمل تحت عنوان "إعادة تعريف الفن، التكنولوجيا، الإعلام الجديد والثقافة ".



وكانت أعمال القمة انطلقت صباح أمس بجلسات نقاشية وكلمة ترحيبية لكل من عضوي اللجنة التوجيهية للقمة محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة روثكوف السيد ديفيد روثكوف، تلاها جلسة نقاش بعنوان " إمكانات غير محدودة: عولمة الإبداع".



وجه محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شكره لجميع المشاركين في "القمة الثقافية أبوظبي 2018"، وثمن الدور المؤثر الذي يلعبه كل منهم في قيادة التغيير نحو فهم أفضل لما يمكن أن تحققه الثقافة والعمل على تعزيز دور الفن والإبداع والتعليم والتكنولوجيا لتفاهمات خلاقة بين ثقافات مختلفة.



وقال "إننا نؤمن بتأثير الثقافة القوي والإيجابي على جمع الشعوب معًا في حوار يتم فيه تبادل أفكار تعزز من التسامح وتقبل الآخر على تنوع خلفياتنا، وأن المفتاح الأساسي لإدراك ما يمكن إنجازه عبر نشر رسالة الثقافة هو التعليم، وهذا أمر ندعمه ونعمل عليه من خلال كل البرامج والمؤتمرات والمشاريع التي ننظمها في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وقد رأينا ما يمكن للحوارات الثقافية المستمرة أن تحققه من خلال متحف اللوفر أبوظبي، ونسعى للمضي قدمًا في تفعيل دور الثقافة لتحفيز التغيير الإيجابي في العالم".



وأضاف "لطالما كانت الثقافة هي الدافع للتغيير، والتمكين، والتسامح تقبل الآخر، وقد أثبتت أبوظبي أنها مركز عالمي يجمع قادة الفكر من أنحاء العالم لمواصلة حوار هام عن ما يمكن أن نحققه بشكل جماعي من خلال قوة الثقافة".



وفي تلك الجلسة ناقشت سارة دوغلاس، رئيس تحرير آرت نيوز، مع كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وكريستي إدموندز، المدير التنفيذي والفنية لمركز فنون الأداء في جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وناتالي بونديل، المدير التنفيذي والقيمة الفنية الرئيسية لمتحف مونتريال للفنون الجميلة – ناقشوا الآليات المتبدلة للإنتاج الثقافي من قبل شبكات عالمية دائمة التوسع، وسلّطوا الضوء على السبل المتنوعة التي يتم فيها للأفكار أن تتنشر متجاوزة الحدود المرسومة بين الدول.



وأدار ديفيد روثكوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة روثكوف وعضو اللجنة التوجيهية للقمة الثقافية أبوظبي 2018 ، حلقة النقاش الثانية "تعزيز الإبداع: السياسات التي من شأنها تشجيع الإبداع" التي تمحورت حول دور الحكومات في بناء سياسات متزنة، وبناء المهارات الإبداعية ضمن قطاعات الفنون والتكنولوجيا والثقافة المتداخلة في عصرنا الراهن. وشارك في النقاش كلًا من مايكل إيليس، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بالمملكة المتحدة، وغانتويا بادامغاراف، مؤسس ومدير جمعية دعم الفن المنغولي المعاصر ونورا هالبيرن، نائب رئيس "ليدرشب ألاينس ،أمريكانز فور ذا أرتس" والدكتور ويبر ندورو، مدير عام المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم».



كما أدارت ربيكا بروكتور، رئيس تحرير هاربر بازار آرت حقلة نقاشية بعنوان "الاتجاهات الناشئة في الفنون ووسائط الإعلام العالمية: الخطوة التالية"، والتي ناقشت من خلالها كيف تؤثر التقنيات الحديثة على الإنتاج الفني مع كل من توريا الجلاوي، المدير المؤسس لمعرض "1:54 معرض الفن الإفريقي المعاصر"، ونانسي سبيكتور، المدير الفني ورئيس أمناء متحف سولومون آر. جوجنهايم، وكريم سلطان، مدير وقيّم فني من مؤسسة بارجيل للفنون.



وأدارت ميليسا جرونلند، المراسل الفني في صحيفة ذي ناشيونال حلقة نقاش عن"دراسات حالة بشأن التعاون غير المتوقع" والتي أخذت بعين الاعتبار الأفكار والأساليب الناجحة التي تلهم الآخرين في تطوير الشراكات الإبداعية العابرة للوسائط والقطاعات والأمم. شارك في هذا النقاش: هوب أزيدا، مؤسس "ماشريكا للفنون المسرحية"، ودرو بينيت، مؤسس ومدير برنامج الفنان المقيم على فيسبوك، وإدواردو برانيف، المدير التنفيذي لفرقة "سيلك رود".



واستجابة لشعار "إمكانيات بلا حدود" قدم عدد من الفنانين عرضًا موسيقيًا مشتركًا ضم ألبيرغ هيمسنغ من النرويج على آلة الكمان، وليولين سانشز- فيرنر من الولايات المتحدة الأمريكية على البيانو. وشملت الأنشطة والعروض الخاصة عرضًا موسيقيًا بعنوان "من الجانب الآخر لطريق الحرير" وهو عبارة عن موسيقى صينية تقليدية عزفتها كل من سون يوي بو (على آلة إرهو) وسن يي (على آلة بي - با)؛ بالإضافة لعرض موسيقي آخر من لفرقة سيلك رود وأدّاه كل من وو تونغ (على آلة شنغ، باو) ومارك سوتر (على آلة فريم درمز، شيكرز).



وشهد اليوم الأول من القمة انطلاق مجموعة من ورش العمل التي تركزت حول استكشاف كيف يمكن للسياسات والتكنولوجيا ووسائل الإعلام الجديدة والفنانين ومؤسسات الفنون والمجتمعات الخيرية إنشاء علاقات تعاون جديدة وفعالة لمعالجة القضايا في جميع أنحاء العالم.



على صعيد آخر، بدأ أكثر من 50 فنان اجتماعاتهم ضمن برنامج مختبر الفنان الذي يهدف إلى تحديد طرق وفرص جديدة للتعاون الإبداعي.



