"المنصورى" تكثف عمليات البحث عن مصممة أزياء جزائرية.. والسبب مثير للاهتمام

كثفت مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري من عمليات البحث الجادة عن مصممة أزياء جزائرية شابة تدعى الفتاة الجزائرية سناء فاطمي بونقار من أجل تسليمها جائزة المركز الثالث فى مسابقة نظمتها تحت رعاية موقع «فوشيا» لأجمل تصميم، في إطار التعاون المشترك بين الموقع ودار المنصوري للموضة والأزياء، لدعم وتشجيع المواهب الشابة في عالم الموضة وتصميم الأزياء.



وقالت المنصورى إنه تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين بعد عملية فرز وتصفية بين أكثر من 3200 مشارك ومشاركة من 25 دولة عربية وأجنبية، وتم اختيار 3 فائزين من بين 56 متسابق وصلوا المرحلة النهائية.



وأضافت أن جلسة التصفية النهائية، شهدت اختيار لجنة التحكيم التي تترأسها المنصوري، وكلّ من مصمّم الأزياء الإسباني اوستينج والفنانة الفرنسية دياز، وعبدالله دقامسه عن فوشيا والصحفية لاما عن فوشيا، الأسماء الفائزة بالمسابقة.



وفازت الفتاة الجزائرية سناء فاطمي بونقار بجائزة المركز الثالث ضمن جوائز مسابقة دار المنصوري لأجمل تصميم، لكن فشلت كل المحاولات للوصول إليها أو الاتصال بها من اجل إبلاغها بالحضور إلى الإمارات لاستلام الجائزة فى احتفال كبير يقام بهذه المناسبة.



ودعت المنصورى وموقع فوشيا «بونقار»، للاتصال بهم في أقرب وقت لإتمام إجراءات مشاركتها، وتكريمها مع الفائزين في حفل يقام بهذه المناسبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 18 أبريل الجاري، في فندق نادي ضباط القوات المسلحة.



وأكدت أنه حرصا منها هى والموقع على منح الجزائرية «بونقار» فرصة التكريم مع باقي الفائزين، فقد تمت محاولات للتواصل معها من خلال المعلومات والبيانات المتوفرة، للتواصل عبر أرقام الهواتف والإيميلات، كما تمّ تكليف بعض الصحفيين والإعلاميين الجزائريين بالمساعدة في التواصل مع بونقار، من خلال دائرة النفوس والأحوال المدنية حرصا على ضمان عدم ضياع فرصتها في المشاركة والتكريم.