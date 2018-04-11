ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

دور الترجمة في الصراع بصالون المركز القومي للترجمة

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
ينظّم المركز القومى للترجمة صالونًا ثقافيًا لمناقشة كتاب "الترجمة والصراع" لمؤلفته الدكتورة منى بيكر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة بساحة دار الأوبرا . 

يشارك فى الصالون كل من الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، الدكتورة منى بيكر، الدكتورة هدى الصدة، الدكتورة فريال غزول، والدكتور طارق النعمان. 

يذكر أن كتاب “الترجمة والصراع.. حكاية سردية” صدر عن المركز القومى للترجمة من تأليف منى بيكر وهي باحثة مصرية تتولى رئاسة مركز الترجمة والدراسات الدولية بجامعة مانشستر في انجلترا.

وبحسب مقدمة المترجم الدكتور طارق النعمان فإنه في هذا الكتاب الكاشف للعديد من آليات الهيمنة الاستعمارية في مجال الترجمة تحاول منى بيكر أن توسع نطاق النظرية ما بعد الكولونيالية في دراسات الترجمة لتستوعب وتوظف كلا من منجزات الدراسات السردية خصوصا في سياقاتها المعرفية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية على نحو ما يمكن أن نجد لدى كل من ماكنتاير وفيشر وبرونر وسواهم.

وأضاف النعمان أن الكتاب يسلط الضوء كذلك على المنجز الخاص بما أصبح يعرف بدراسات التأطير المنطلقة من أعمال إرفنغ جوفمان والتي يتم توظيفها في شكل لافت في كل من دراسات الخطاب السياسي والحملات الانتخابية وخصوصا في دراسات الميديا والإعلام.

ترشيحاتنا

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم

«شوبير» يكشف عن عضو مجلس إدارة سابق بالزمالك يعرض على النيابة العامة اليوم.. فيديو

محمد صلاح يكشف عن مدى تعافيه من الإصابة عقب فوز ليفربول على مان سيتي

«دفاع البرلمان»: إطلاق "الخليفة-3" بالبحر الأحمر لمواجهة أي تحديات تنشأ بهذا الاتجاه

محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

عماد متعب يرفض الاعتزال ويمنح الأهلي فرصة لتجديد تعاقده.. فيديو

روسيا تستعين بالصين لمواجهة هجوم أمريكي على سوريا

التليفزيون الإسرائيلي ينشر صورًا لقاعدة «التيفور» بعد الضربة

طارق يحيى: "أزارو" لن يستمر في كرة القدم حال وجوده بالزمالك.. فيديو

قصة طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة.. وقع الوثيقة ولم تستخدمها سيدة الشاشة إلا بعدها بعامين

طارق يحيي: عبدالله السعيد الخاسر الوحيد في توقيعه للناديين والأهلى انتصر لمبادئه وتاريخه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»
أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو
«الصحة»: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأطباء الداعين لإجراء عملية ختان الإناث .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟