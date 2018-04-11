دور الترجمة في الصراع بصالون المركز القومي للترجمة

ينظّم المركز القومى للترجمة صالونًا ثقافيًا لمناقشة كتاب "الترجمة والصراع" لمؤلفته الدكتورة منى بيكر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة بساحة دار الأوبرا .





يشارك فى الصالون كل من الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، الدكتورة منى بيكر، الدكتورة هدى الصدة، الدكتورة فريال غزول، والدكتور طارق النعمان.





يذكر أن كتاب “الترجمة والصراع.. حكاية سردية” صدر عن المركز القومى للترجمة من تأليف منى بيكر وهي باحثة مصرية تتولى رئاسة مركز الترجمة والدراسات الدولية بجامعة مانشستر في انجلترا.





وبحسب مقدمة المترجم الدكتور طارق النعمان فإنه في هذا الكتاب الكاشف للعديد من آليات الهيمنة الاستعمارية في مجال الترجمة تحاول منى بيكر أن توسع نطاق النظرية ما بعد الكولونيالية في دراسات الترجمة لتستوعب وتوظف كلا من منجزات الدراسات السردية خصوصا في سياقاتها المعرفية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية على نحو ما يمكن أن نجد لدى كل من ماكنتاير وفيشر وبرونر وسواهم.



