900 ألف جنيه تعويضات لسكان دريسة مشتول السوق بالشرقية لإزالة العشوائيات

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه تم صرف التعويضات النقدية اللازمة بإجمالى 900 ألف جنيه، لسكان دريسة مشتول السوق، والمقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة السكة الحديد، بناءً علي تعليمات رئيس الجمهورية بإنهاء كافة متعلقات المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 30 /6 / 2018.



وشدد المحافظ، على أهمية تطوير المناطق العشوائية بنطاق دائرة المحافظة للقضاء على المنازل ذات الطابع المتهالك وحفاظًا على صحة وسلامة القاطنين والمارة ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من إزالة منطقة دريسة مشتول السوق بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات السكنية وتسليمها للهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها الجهة صاحبة الولاية مع أرض المنطقة.



وأوضح المحافظ أنه من المقررتخطيط المنطقة والاستفادة منها بمشروع يعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز بمعرفة شركة Mot التابعة لهيئة السكة الحديد.

