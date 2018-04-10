مكافحة العنف ضد المرأة تضبط 132 حالة تحرش في شم النسيم بالجيزة

انتهت احتفالات شم النسيم بالجيزة بضبط 132 حالة تعرض لأنثى بالطريق العام والتي تمكنت من ضبطها قوات مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مباحث الآداب.



ووجه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من خلال الخطة التي تم وضعها لتأمين الاحتفالات بنشر قوات الشرطة النسائية لمكافحة العنف ضد المرأة والحد من ظاهرة التحرش ولذلك تم تكثيف التواجد الأمني بالحدائق العامة والمتنزهات والميادين والشوارع أثناء احتفالات شم النسيم لإشعار المواطنين بالطمأنينة .



وبنهاية الاحتفالات تمكنت ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب بقيادة العميد محمود هويدي مدير الإدارة وقسم مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة العميد عبير اسماعيل مدير الإدارة من ضبط 132 حالة تعرض لأنثى بالطريق العام و 80 دراجة بخارية مخالفة و 27 حالة مزاولة مهنة بدون ترخيص و 4 حالات تسول.



تم تحرير المصادر اللازمة بتلك الحالات وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق .