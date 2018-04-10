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أخبار العالم

شلل في حركة الطيران الأوروبية بسبب إضراب العاملين فى فرنسا وألمانيا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:52 م
احتجاجات موظفي شركة
احتجاجات موظفي شركة اير فرانس
رحيم يسري
شهدت حركة الطيران في أوروبا اليوم، الثلاثاء، شللا في حركتها واضطرابا ملحوظا، وذلك بعدما أعلن موظفو شركتي " لوفتهانزا" و"اير فرانس" إضرابهم للمطالبة بزيادة الأجور.

وبحسب موقع "فرانس 24" الفرنسي، فإن إضرابات الموظفين الألمان بمطارات فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن، اضطرت شركة لوفتهانزا إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة "نصف رحلاتها"، وهو ما يؤثر على نحو 90 ألف راكب على الأقل.

ويطالب موظفو الشركة الألمانية بزيادة الأجور في الوظيفة العامة، وأدى الإضراب الذي ينفذ في بعض المدن الألمانية إلى تعطيل وسائل النقل العام، حيث تضغط نقابات الموظفين الحكوميين للحصول على مطلبها بزيادة 6% في أجور 2.3 مليون موظف.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن شركة "اير فرانس" اضطرت هي الأخرى إلى إلغاء نحو 25% من رحلاتها بعد دخول الموظفين في اليوم السابع من الإضراب.

وتقدر خسائر الشركة بنحو 170 مليون يورو بعد سبعة أيام منفصلة من الإضراب بدأت في فبراير الماضي، وذكرت الشركة أنها ستسير نحو 75% من رحلاتها الطويلة والقصيرة اليوم.

ويطالب موظفو الشركة الفرنسية بزيادة الأجور، لكن الشركة أكدت أن أرباحها لن تتحمل الزيادة التي يطالب بها الموظفين والتي تكلفها نحو 240 مليون يورو.

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