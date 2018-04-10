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أخبار البلد

التعليم تضع ضوابط الحالات المرضية الطارئة بلجان امتحانات الدبلومات

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:48 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الضوابط التي سيتم اتباعها هذا العام مع "الطلاب المرضى" في امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018.

حيث أكدت الوزارة في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات التعليمية ، أنه في حالة تغيب الطالب المنتظم عن اداء امتحان الدور الأول من امتحانات الدبلومات الفنية في كل المواد أو بعضها بعذر قهري، سواء كان هذا العذر مرضيًا أو نتيجة حادث أو غير ذلك ، فيجب على ولي أمر الطالب التقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بما يثبت هذا العذر ، لتقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بفحص المستندات واستيفائها للموافقة على قبول العذر أو رفضه، وذلك عن طريق تأشيرة صريحة وواضحة من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنهما.

ثم يتم إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب ، ويتم إثبات العذر المرضي أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

أما بالنسبة للطلاب الدارسين بنظام (العمال و المنازل) ، فيتم إثبات العذر بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي.
التعليم تضع ضوابط الحالات المرضية الطارئة بلجان امتحانات الدبلومات

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