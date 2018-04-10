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أخبار البلد

غدا.. محافظ القاهرة يتفقد معدات منظومة النظافة الجديدة بالوايلي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:52 م
معدات منظومة النظافة
معدات منظومة النظافة
عبد العزيز جمال
يتفقد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، غدا الأربعاء، معدات وسيارات النظافة التي ستستخدم في منظومة النظافة الجديدة بحي الوايلي وباب الشعرية، وذلك خلال جولة بأول شارع السكة البيضا بحي الوايلي طريق صلاح سالم.

وكان عبد الحميد أعلن بدء منظومة النظافة الجديدة بأحياء عين شمس والوايلي وباب الشعرية أبريل الحالي، مؤكدا أن هذه المنظومة أتت بثمارها بحي المعادي وهناك تحسن ملحوظ بها وتم تطبيقها بحي طرة.

وتعتمد المنظومة الجديدة على الجمع السكني من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على أن تتولى الهيئة نظافة الشوارع والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء، ورفع صناديق تجميع المخلفات من الشوارع وبالتالي اختفاء ظاهرة "الفريزة"، حيث أن نقل المخلفات يتم مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولًا بأول بمعرفة هيئة النظافة.

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