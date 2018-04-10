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حوادث

مشادات كلامية بين المتهمين في قضية «الاتجار بالأعضاء».. فيديو وصور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:53 م
مشادات كلامية بين
مشادات كلامية بين المتهمين
رامي المهدي
سمحت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين جلسة محاكمة المتهمين في قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية" المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس للمتهمين لمقابلة ذويهم.

واعترض أحد المتهمين في قضية أخرى على مقابلة المتهمين في قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية" بذويهم، ما أدى إلى وقوع مشادات كلامية بين المتهمين وعلي الفور تدخل أفراد الأمن وقاموا بإدخال المتهمين مرة أخرى إلى حجز المحكمة.

كان المتهمون قد حضروا وسط حراسة مشددة مرتدين زي الحبس كما كثف افراد الامن المركزي من تواجدهم أثناء دخول المتهمين وتم ايداعهم داخل قفص الاتهام تمهيدا لبدء محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استمعت لمرافعة النيابة العامة بشأن التحقيقات والاتهامات الموجهة الى 41 متهما بأكبر قضية بالاتجار بالأعضاء البشرية.
مشادات كلامية بين المتهمين في قضية «الاتجار بالأعضاء».. فيديو وصور
مشادات كلامية بين المتهمين في قضية «الاتجار بالأعضاء».. فيديو وصور
مشادات كلامية بين المتهمين في قضية «الاتجار بالأعضاء».. فيديو وصور
مشادات كلامية بين المتهمين في قضية «الاتجار بالأعضاء».. فيديو وصور

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