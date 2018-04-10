الطب الشرعي تخاطب المواطنين للتعرف على 51 جثة مجهولة الهوية

خاطبت مصلحة الطب الشرعى المواطنين بالدخول على موقعها الإلكترونى www.efma.gov.eg للتعرف على هوية 51 جثة، تسلمتها المصلحة على مدار عام كامل بقرارات من النيابة العامة.



وكشف مصدر مسئول بالطب الشرعى ، أن المصلحة تسلمت 73 جثة بإخطارات من النيابة العامة ، وذلك منذ مارس 2017 وحتى أبريل 2018، تم دفن 12 جثة بعد موافقة النيابة العامة.



وأضاف أن الـ51 جثة المتبقية التى لم يتعرف عليها الأهالى، بعضها جاء إلى المصلحة فى حوادث سيارات، وغرق وحرائق ، وضرب بآلة حادة ، ووفاة طبيعية .



وتابع :" تم وضع الجثث فى ثلاجات الطب الشرعى بعد ترقيمها ، وإعداد التقرير الشرعى بأسباب الوفاة ، حيث تقوم المصلحة كل عام بالإعلان عن جثث مجهولة الهوية ،وفى حالة عدم التعرف عليها يتم دفنها بمعرفة النيابة العامة .



وأكد المصدر أن سبب الإعلان المستمر عن جثث مجهولة الهوية على موقع المصلحة يعود إلى أنه بعد مرور 15 يومًا، قد تتعرض الجثة لتشويه ويصعب التعرف عليها من قبل الأهالى ، إلا من خلال أخذ تحليل الـDNA.



