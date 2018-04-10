الحكومة: موازنة هيئة تنمية الصعيد بدأت بـقرض 500 مليون دولار من البنك الدولى

قال اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن فكرة قانون تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعة التى يناقش بها الآن إبان مناقشة الدستور المصرى فى 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة،وما يحيطها من محافظات.



جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مؤكدا على أن الجميع توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير فى إنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك فى القانون المعروض على البرلمان.



ولفت عبد المولى إلى أن هيئة التنمية فى هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على عمل المشروعات التنموية والتى من المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين فى البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والإهتمام بها.



وبشأن الموارد المالية للهيئة قال عبد المولى:"سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض الـ500 مليون دولار من البنك الدولى الذى وجه لسوهاج وقنا من فترة"، مشيرا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويا من أجل التسهيل على العمل.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يؤكد إهنمام القيادة السياسية بالصعيد وتعمل على تنميته بشكل أساسي.