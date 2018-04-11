تربية رياضية أسيوط تحصد أوسكار الجامعة لأفضل عرض مسرحي

أعلنت لجنة التحكيم المشاركة فى تقييم مهرجان الإبداع المسرحي السابع بجامعة أسيوط عن الأعمال الفائزة بجوائز المهرجان.





وأعلن الفنان طارق الدسوقى عن فوز العرض المسرحى "بؤرة من خلف الستار" بأوسكار أفضل عرض مسرحى ، وجاء فى المركز الثانى عرض "ليلة من ألف ليلة وليلة " لكلية التمريض ثم جاء فى المركز الثالث العرض المسرحى "اختبار" والذى قدمته كلية الآداب.





كما تم الإعلان عن الجوائز الخاصة والتى شملت فى فن السينوغرافيا تم حجب جائزة المركز الأول ، وفاز بالمركز الثانى "بؤة من خلف الستار " لتربية رياضية ، وجاء فى المركز الثالث عرض "سلم طالع للشمس " لكلية العلوم، وفى مجال العلوم جاء فى المركز الأول "ليلة من ألف ليلة وليلة" لكلية التمريض ، ثم ذهبت جائزة المركز الثانى مناصفة بين مسرحية "ايه" لتربية نوعية ، و"يوتوبيا" لكلية التجارة.





أما جوائز الملابس المسرحية ففازت "ليلة من ألف ليلة وليلة" بالمركز الأول ، و"يوتوبيا" بالمركز الثانى ، وذهبت جائزة المركز الثالث مناصفة بين مسرحية "الفخ السرمدى" لطب الأسنان ، و"وش جديد" لخدمة إجتماعية".





وفى مجال الموسيقى والألحان فاز بالمركز الأول "ليلة من ألف ليلة وليلة " ، وبالمركز الثانى "سلم طالع للشمس " لكلية العلوم ، ثم ذهبت جائزة المركز الثالث مناصفة بين مسرحية " رحلة سعيدة" لرياض الأطفال ، و"دم السواقى" لكلية الزراعة.





أما فى التعبير الحركى والإستعراض فجاء فى المركز الأول "بؤرة من خلف الستار" لتربية رياضية ، وفى المركز الثانى مسرحية "الآن نفتح الصندوق" لكلية الهندسة ، وتناصف كل من "سلم طالع للشمس " و"دم السواقى " جائزة المركز الثالث .





وفاز بجائزة أفضل تمثيل من الشباب بالمركز الأول الطالب أحمد عبد الباسط بكلية التربية الرياضية عن عرض "بؤرة من خلف الستار " وبالمركز الثانى الطالب محمد عاطف بكلية الزراعى عن "دم السواقى " وتناصف كلًا من حمادة عثمان بكلية الآداب عن مسرحية "إختبار" وعماد طلعت من كلية التجارة عن عرض "يوتوبيا" جائزة المركز الثالث.





وأما جائزة أفضل تمثيل من الطالبات فذهب المركز الاول للطالبة بدور عبد الفتاح بكلية التربية الرياضية عن عرض "بؤة من خلف الستار " ، وفى المركز الثانى أمانى عصمت الطالبة بكلية الزراعة عن مسرحية "دم السواقى"وفى المركز الثالث جاء كل من فاطمة الزهراء بدوى الطالب بكلية التربية الرياضية عن عرض "بؤرة من خلف الستار" و "نورهان محمود " الطالبة برياض الأطفال عن مسرحية "رحلة سعيدة".



