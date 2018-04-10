خبير:التنقيب عن الغاز يتصدر مناقشات وزير خارجية قبرص بمصر..فيديو

قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير خارجية قبرص اليوم إلى مصر تهدف إلى التنسيق بين البلدين من ناحية والاستعداد للزيارة القادمة للرئيس القبرصي لعقد الاجتماع الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من أجل التنقيب عن الغاز.



وأوضح "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن" المذاع عبر فضائية "الحياة" ، اليوم الثلاثاء ، أن هناك اعتداءات تركية على شركات البترول على الشواطئ القبرصية مما يعد تدخلا لا مبرر له .



وأشار " مساعد وزير الخارجية الأسبق" إلى أن ملف التنقيب عن الغاز من أهم الملفات التى يتم البحث فيها خلال زيارة وزير الخارجية القبرصي وتوصيل أنابيب الغاز من قبرص واليونان إلى المعامل المصرية بهدف التقدم الكبير فى مجال الغاز .

