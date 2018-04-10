«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن البدء في تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مركبات النقل الخفيف من خلال شركة راية للتصنيع المتطور، إحدى الشركات التابعة لراية القابضة، باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه مصري وبالتعاون مع شركة PIAGGIO الإيطالية (بياجيو) الشركة العالمية الرائدة في تصنيع المركبات الخفيفة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بحضور جامباولو كانتينى، السفير الإيطالي بالقاهرة، ومدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، والمهندس أسامة زكي، العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور، ومن بياجيو روبينو سيرجيو، نائب الرئيس لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة.



وأعرب مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، عن سعادته بالتعاون مع شركة بياجيو الإيطالية، مشيرًا إلى أن الشركة لديها رؤية مستقبلية لتعميق الصناعة المصرية في مجال النقل الخفيف عن طريق تصنيع العديد من المكونات محليًا بأيدي وعقول مصرية ونقل الخبرات الإيطالية إلى الجانب المصرى، وهو ما سينعكس بالإيجاب على فتح آفاق جديدة للشباب وتقليل نسب البطالة بينهم بخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



من جانبه، أوضح المهندس أسامة زكي، العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور، أن "اختيار شركة بياجيو الإيطالية جاء بناءً على دراسة متأنية لمتطلبات السوق المصرية مع الأخذ فى الاعتبار أن يتوافق المنتج مع أعلى معايير الأمان لمستخدمى وسائل النقل الخفيف مع تحقيق أعلى معدلات التوافق بيئيًا ومعايير الجودة والخدمة الشاقة، وذلك بتكلفة تشغيلية منافسة، حيث تمتلك شركة بياجيو خبرة طويلة تصل إلى أكثر من 130 عاما في مجال تصنيع وتجميع المركبات الخفيفة بشتى أنواعها بداية من الموتوسيكلات والفيزبا، ومركبات نقل الركاب ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وسيارات النقل الخفيفة ذات الثلاث عجلات، والتى يمكن تجهيزها للعديد من المشاريع الخدمية المختلفة ووسائل النقل الخفيف ذات الأربع عجلات بحمولات مختلفة، بالإضافة إلى توفير مركبات النقل الخفيفة والتى تعمل بالطاقة الكهربائية"، مشيرًا إلى أن الشركة اختارت شركة بياجيو الإيطالية لقدراتها العالمية على تصميم وتصنيع المركبات المختلفة بجودة عالية مع تحقيق أعلى معدلات الأمان والتوافق بيئيا وفقا للمعايير الأوروبية.



وقال زكي إن فريقا متخصصا من شركة بياجيو الإيطالية قام بتصميم خط الإنتاج لمصنع شركة راية للتصنيع المتطور والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بما يتوافق تماما مع متطلبات شركة بياجيو الإيطالية، وذلك للتأكد من تحقيق جميع معايير الجودة والأمان أثناء عمليات التجميع المختلفة.



كما قام فريق من المهندسين والفنيين بإتمام الدورات التدريبية اللازمة لإتمام عمليات التجميع وتقديم خدمة ما بعد البيع فى مصانع شركة بياجيو فى إيطاليا والهند، وسوف يساهم مصنعنا في خلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أن المصنع سيبدأ في الإنتاج منتصف العام الحالي 2018.



وأضاف: "إن راية ستقوم بتوفير عروض تمويلية متعددة موجهة للشباب بأقساط وشروط ميسرة لتقسيط وامتلاك هذه المركبات بل سيتعدى ذلك إلى توفير مشاريع خدمية متناهية الصغر لخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب"، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تستوعب 80 ألف توك توك سنويًا، ومن المتوقع أن تصل الأرقام وفقا لدراسات السوق إلى 120 ألف مركبة بحلول عام 2020، كما أن توافر خدمات مابعد البيع وقطع الغيار الأصلية هى إحدى مقومات النجاح الأساسية، بالإضافة إلى توفير منتج ذو جودة وكفاءة تشغيلية عالية.



يذكر أن شركة راية للتصنيع المتطور تعد شركة حديثة أسستها راية القابضة للاستثمارات المالية مطلع العام الحالي على أن يكون التمويل الذاتي في حدود 60 مليون جنيه والحصول على قرض ائتماني في حدود 40 مليون جنيه بإجمالي استثمارات في حدود 100 مليون جنيه.



وتمتلك شركة بياجيو الإيطالية خبرة تصل إلى أكثر من 130 عامًا في مجال تصنيع وتجميع المركبات الخفيفة بشتى أنواعها من دراجات نارية ومركبات نقل ركاب وبضائع ثلاثية ورباعية العجلات تعمل بالوقود أو الطاقة الكهربائية ويمكن تجهيزها للعديد في المشاريع الخدمية وتتحقق بها أعلى معدلات الأمان والجودة والخدمة الشاقة والتوافق مع البيئة وفقا للمعايير الأوروبية، كما تمتلك 6 مصانع منتشرة في والصين والهند وإيطاليا وفيتنام، فضلًا عن 7 مراكز للأبحاث والتطوير، حيث قامت مجموعة بياجيو ببيع 176.800 سيارة تجارية في جميع أنحاء العالم في عام 2017، مقابل صافي مبيعات بقيمة 391.9 مليون يورو.



و"بياجيو" هي الشركة الرائدة في السوق الهندي في قطاع البضائع، بحصة سوقية تبلغ 48.8٪.



يذكر أنه خلال المؤتمر تم عرض نماذج لسيارات النقل الخفيف التى سيتم تصنيعها بمصر والتى تشبه إلى حد كبير التوك توك المعروف.