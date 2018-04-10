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حوادث

تأجيل محاكمة متهمي "فض رابعة" لجلسة 14 أبريل

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:47 م
محمد بديع مرشد الإخوان
محمد بديع مرشد الإخوان
قسم الحوادث
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 من أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين بـ "فض اعتصام رابعة" لجلسة ١٤ أبريل الجاري.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية قيادات بجماعة الإخوان، فى مقدمتهم محمد بديع ، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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